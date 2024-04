Un esordio deludente. Un doppio ko per il Bbc

Doppia sconfitta casalinga per il Bbc contro i campioni d’Europa del Parma (1-0 in gara 1 e 3-0 in gara 2). In gara 2 il Parmaclima cambia il risultato sul tabellone al 3°, con due eliminati, Noel Gonzalez batte un doppio alla recinzione e corre a segnare l’1-0 su un altro gran doppio in mezzo agli esterni di Mineo. Bocchi colleziona nove eliminazioni prima di concedere un singolo a Barcelan. Parma allunga al 5°: singolo di Angioi e doppio di Luis Gonzalez (2/4) che porta a casa il compagno. Soto riempie le basi a suon di ball e lascia il posto a Benelli, il quale subisce la volata di sacrificio di Encarnacion, ma chiude la ripresa con autorità. In gara 1 al Parmaclima era bastato un punto per passare. Al resto ci ha pensato un concreto Ery Casanova (7rl-4bv-5so) che ha diviso tra il 1° e il 6° inning le quattro valide subite, dominando nella parte centrale con una palla veloce pesante e una altissima percentuale di strike. Il match si decide al 2°: Encarnacion batte valido al centro, imitato da Ascanio che lo porta in terza, Astorri batte in doppio gioco, ma fa segnare il punto. I ducali sono andati a un passo dal raddoppio al 7°: base di Noguera, rilievo di Gonzales (6bv-5bso, 5rl) a Battioni e doppio in mezzo agli esterni di Flisi. Battioni si ferma purtroppo per un serio infortunio, tanto da essere portato a braccia dai compagni nel dugout, mentre gira verso casa base. Luis Gonzalez Taveraz (2/3) e Noel Gonzales (2/4) i battitori più prolifici del match.