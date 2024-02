Un "fiume" d’entusiasmo. Domani la Bisenzio Race

Novità assoluta nel podismo pratese. Arriva la "Bisenzio Race". Domani ai giardini di viale Montegrappa, con partenza fissata alle 8.30 davanti al bocciodromo, si svolgerà la prima edizione della manifestazione: "La Bisenzio Race è una corsa podistica lungo la ciclabile che si trova sulle sponde del fiume, su un circuito di 6 km totali e che dura 8 ore - spiega Antonio Spighetti, uno degli organizzatori - oltre alla ultramarathon ci saranno altri percorsi di 6 e 12 km anche per i camminatori e chi ha voglia di vivere il Bisenzio in compagnia. Mentre i podisti potranno scegliere anche tra i percorsi di 24 e 42 km. Il ritrovo e la partenza saranno davanti al bocciodromo di viale Montegrappa che sarà la sede organizzativa con ristoro finale e premiazioni". Al termine, comunque vada, ci sarà comunque una medaglia per tutti. Già tantissime le telefonate da tutta Italia per chiedere informazioni e partecipare. "La location è molto bella e il circuito costeggia una zona di grande interesse sia naturalistico che storico – dice Silvano Melani del negozio Il Campione –. Il mondo del turismo sportivo è molto legato all’esperienza personale: questo è il primo progetto legato alla Riversibility del parco fluviale e i concorrenti potranno ammirarla durante la manifestazione".

L. M.