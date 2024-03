Un po’ di Ferrara in Europa con la Pattinatori Estensi

Dal 21 al 24 marzo la Zoppas Arena di Conegliano (TV) ha ospitato il campionato italiano di pattinaggio Gruppi Spettacolo e Sincronizzato, Trofeo Small Sincro-Coppa MyRenty. Un evento che si è contraddistinto per l’immenso spettacolo e per i grandi numeri, a partire dai 3000 pattinatori in gara provenienti da 180 gruppi dislocati in tutta la Penisola con l’obiettivo di portare a casa gli 11 titoli nazionali in palio, oltre alle selezioni per i Campionati Europei di Reggio Emilia e per i World Skate Games, programmati a Rimini nel mese di settembre. E ce l’ha fatta il Sincro Roller, formazione nata dall’unione di atlete provenienti da 5 diverse società, la Sincro Roller e la UP Calderara di Calderara di Reno, la Polisportiva Sacca di Modena, l’Olimpica Skaters di Rovigo e la Pattinatori Estensi, con le atlete Alice Cornacchia, Matilde Franchini, Vittoria Grassi, Gabriela Ipate, Sonia Lascari, Sofia Santolini, Giada Tartari, Vittoria Vaccari e Sofia Viola, che hanno conquistato la medaglia di bronzo nella categoria Precision Juniores con la splendida coreografia Pompei, aggiudicandosi il pass per il World Skates Games 2024. Al fianco di tutti gli atleti, nella fatica e nei successi di queste intense giornate sportive, le preziose e instancabili allenatrici Cinzia Roana e Federica Faccini.