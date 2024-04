Un ricco programma con il premio dedicato a Giancarlo. Show all’Arcoveggio nel ricordo di Monari

Il mese di aprile dell’ippica bolognese si chiude con un riuscito convegno di corse che vedrà otto sfide in programma. Nel corso del pomeriggio di oggi l’Arcoveggio ricorderà il noto giornalista sportivo e gentleman/proprietario Giancarlo Monari e i cavalli che hanno dato lustro alla sua scuderia di trottatori, molto attiva negli anni 80.

Prologo nel segno di nove esponenti della 2021 impegnati sulla distanza del doppio chilometro, con il gradito sulla pista del top driver emiliano Marco Stefani, beniamino della tribuna bolognese e grande atteso nella prima contesa pomeridiana alle redini di Force Mail, favorito su Fahrenheit Tab/Enrico Bellei e Furia Sm/Carmine Piscuoglio. Alla seconda corsa match in rosa tra Eufelia Dei Ri ed Elena Col, ma con Emotion Dse ed E Love Bks in grado di inserirsi nella lotta per la vittoria. Successivamente, alla terza corsa, torneranno in scena i cavalli di tre anni per un confronto, sui due giri di pista che vedrà 13 candidati in cerca della prima vittoria in carriera e chance considerevoli per Fiona D’Asti e Fezza San, senza sottovalutare le ambizioni di Floirida Lake e Andrea Farolfi e del debuttante Filodoro Bar.

Nel prosieguo, gentlemen e anziani di lungo corso in pista per il “Premio Giancarlo Monari” con il bolognese doc Matteo Zaccherini e Balalaica Matto ai vertici del pronostico contro Zingaro Gadd/Elena Bruniera, mentre Chopin Grif e Chames Dei Greppi si contenderanno il podio. Inizio corse alle 15.