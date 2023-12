Un trio sempre più azzurro. Silipo convoca le pratesi

Sono tre delle principali protagoniste della Serie A1 di pallanuoto: in questo primo scorcio stagionale hanno ben figurato, con le rispettive squadre. E il commissario tecnico della Nazionale, Carlo Silipo le ha incluse tutte e tre nella lista delle atlete convocate per il collegiale che si svolgerà ad Ostia questa settimana.

Chiara Tabani, Giuditta Galardi e Sara Cordovani hanno insomma un motivo in più per gioire. Soprattutto Cordovani: se Tabani e Galardi sono ormai da parecchio tempo dei pilastri del Setterosa, reduci oltretutto dal bronzo mondiale della scorsa estate e dal bronzo europeo del 2022, la più giovane delle pallanuotiste pratesi in azzurro (ha ventidue anni, ndr) sembra essersi definitivamente imposta nel lotto. Merito, forse, anche del recente trasferimento: alla Pallanuoto Trieste ha l’opportunità di lottare per i vertici e di giocare in Europa, mentre alla Rari Nantes Florentia doveva badare soprattutto alla permanenza in categoria. Chiara, argento olimpico a Rio 2016, sogna lo Scudetto con l’Ekipe Orizzonte e per ora sta rispettando la tabella di marcia stilata con le compagne.

E Giuditta è diventata il capitano della Roma: dal prossimo martedì tutte e tre si ritroveranno al centro tecnico federale agli ordini di Silipo, sino al 22 dicembre. Insieme al resto delle azzurre, svolgeranno una serie di allenamenti congiunti con gli Stati Uniti, che culmineranno con due test amichevoli fissati per il 13 e il 16 dicembre prossimi. La corsa verso Parigi 2024 è insomma iniziata.

Giovanni Fiorentino