Una due giorni sul tatami. Judo in festa a San Severino

Il judo a San Severino festeggia i 20 anni di presenza grazie al maestro settempedano Boris Giachetta, cintura nera e fondatore della Scuola "J-Etic". In questi anni tantissimi ragazzi e ragazze hanno scoperto il fascino di questa disciplina e si sono formati nel carattere e nell’equilibrio psico-fisico sul tatami del dojo del maestro Giachetta. Per celebrare l’anniversario è stata organizzata una "due giorni" di judo per sabato e domenica prossimi, alla quale parteciperanno centinaia di bambini e giovani provenienti da tutte le Marche. Si comincia sabato, dalle 15.30 alle 18.30, con uno stage nella palestra "Toti Barone", tenuto dal maestro giapponese Yhsho Oshima (terzo Dan), tecnico della Tsukuba University di Tokjo. È uno dei più bravi e preparati judoka del Giappone ed è esperto di Ne Waza, il combattimento a terra. La giornata di domenica si svolgerà al palas "Albino Ciarapica" - sempre a San Severino – e sarà dedicata al 1° Trofeo Settempeda: una gara giovanile, con inizio alle 10, riservata alle categorie: Ragazzi (nati nel 2013-2014), Esordienti A (nati nel 2012), Esordienti B (nati nel 2010-2011) e Cadetti (nati del 2007 al 2009). Dalle 16.30, seguirà una manifestazione non agonistica, aperta ai bambini dai 4 ai 10 anni. Fra loro ci saranno anche i tanti allievi dell’Asd "J-Etic", il dojo diretto dal maestro Giachetta che, dopo il terremoto del 2016, si è trasferito dal centro di San Severino in località Taccoli. Info: 347 4980975.

m. g.