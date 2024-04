Una festa tutta azzurra

Le due tribunette del Ferracci piene. Torre del Lago ha risposto così all’appello di assistere al primo match in terra viareggina di una nazionale di rugby, quella dell’under 19. Il paese ha vissuto una giornata davvero speciale grazie allo sport. Fin dal mattino le strade sono state colorate da una festosa e allegra invasione di tifosi del Galles, giunti al seguito della loro nazionale. Del resto in Galles il rugby è sacro quanto il football. Ma questo non è bastato per vincere la sfida. Gli azzurrini, infatti, si sono imposti per 46-36. Torre del Lago e i Titani hanno portato fortuna all’Italia. Un motivo in più per ripetere l’esperienza. Prima di entrare allo stadio i tifosi gallesi hanno riempito i bar della zona. Per mangiare panini e hot dog e bere birra che, inutile dire, scorreva a fiumi. Un bel ritorno dunque, anche a livello economico e turistico. Poi tutti insieme allo stadio, gallesi e italiani. Come si usa nel rugby dove non esiste violenza.

Una festa soprattutto per i ragazzi delle giovanili della formazione dei Titani che hanno seguito dal campo la partita che è stata aperta dall’inno nazionale cantato da Denis Dallan, ex nazionale azzurro di rugby e fondatore dei Titani. Proprio Dallan, insieme all’assessore Salemi, è stato tra i principali artefici dell’evento di Torre del Lago.