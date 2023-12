Una gioia Budokan: . Olivieri e Miserazzi sono d’oro ad Ancona

Seconda edizione, al Palaprometeo di Ancona, del torneo di judo Città di Camerano.

Tra i protagonisti c’è il Budokan Institute che si presenta con nove atleti seguiti dai tecnici federale Gian Piero Donati, Ilenia Paoletti e Francesco Di Feliciantonio. Oro per Emma Miserazzi: la ragazza proveniente dalla sede Saiken Judo di Ozzano lotterà per il titolo italiano nel prossimo fine settimana. Argento per Leonardo Giorgio Olivieri ed Eduard Ursachi, mentre Thomas Zanna si mette al collo una medaglia di bronzo.

Ci sono poi i quinti posti di Daniel Sanchini, Davide Venturi e Riccardo Biagiotti, senza dimenticare le settime posizioni di Lorenzo Boscarino e Ruben Belloni. Giornata di esami, conferme e reintegri per una sessantina di judoka dell’Emilia-Romagna. Cinque gli atleti del Budokan Institute presenti alle semplici prove di conferma. Cintura nera primo Dan per Costantino Patta, Alan Bonato, Lorenzo Zavaroni e Giulio Belli. Cintura nera terzo Dan per Mattia Castellani.