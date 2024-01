Una Ronda da record. Anselmi detta legge

di Luca Amodio

CASTIGLION FIORENTINO

Quella di ieri è stata un Ronda Ghibellina da Record. Sempre più partecipanti, anche quest’anno da tutta Italia e da tutto il mondo, da Medio Oriente e Usa compresi. A tagliare per primo il traguardo per la Ronda Ghibellina, quella classica da 45 chilometri, è stato Andrea Macchi, dell’Atletica Gavirate che ha concluso il percorso in 4 ore e 11 minuti. Dietro lui si sono piazzati Riccardo Pianesi della Asd Space Running e Matteo Andriola dell’Unione Sportiva Aldo Moro. C’è anche chi ha corso gli 81 chilometri della Ronda Ghibellina Plus: a vincere è stato Matteo Anselmi della Sport Project che ha preceduto Alessandro Celi della run Card e Mattia Negro della Asd Team Marguareis. Per la Ronda Assassina, la gara di 25 km, sul tetto del podio si è piazzato Francesco Mallozzi della polisportiva Ciociara Antonio Fava: sotto di lui al secondo posto c’è Giovanni Ruocco e Marco CAstelli della Running Project Asd. E infine c’è la Ronda minima: a vincere è stato Alessio Donati della trail running project Asd.

Dietro di lui Bertelli Luca e della Asd Avis di Pratovecchio e Fabio Ansano della Chianina. Insomma un grande spettacolo a Castiglion Fiorentino in cui tutte le creste della Val di Chio sono state percorse dai corridori in gara che grazie al lavoro intenso degli organizzatori offre ormai un pacchetto adatto a tutti: sia a coloro capaci dei turni massacrato di tantissimi chilometri sia per coloro che hanno voluto farsi la solita corsetta della domenica con un brio di adrenalina in più vista la competizione.