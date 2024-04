Una sfida tutta ferrarese per inseguire le Olimpiadi

Una sfida tutta ferrarese per inseguire la qualificazione alle olimpiadi. Il circus della canoa slalom torna protagonista tra le acque eporediesi, nella splendida cornice naturale dello stadio della canoa di Ivrea (Torino). Nella prima giornata di ieri si sono svolte le gare nazionali di slalom dedicata alle categorie ragazzi, junior e senior con le consuete prove singole in K1 e C1 sia maschile che femminile, in C2 maschile e mix e con le relative gare a squadre. Le gare ha visto una classifica finale scaturite dalla migliore manche tra le due previste. Occhi puntati nel settore femminile per le ferraresi Marta Bertoncelli, Elena Borghi con Elena Micozzi, le tre atlete si contenderanno il posto nominale della disciplina monoposto da qui fino alla convocazione per le olimpiadi. Nella cronaca della gara nazionale di ieri mattina, nel C1 femminile vittoria per Elena Borghi, che ha preceduto Marta Bertoncelli e Elena Micozzi. Una classifica che sarà presa in considerazione per definire la partecipazione alla IV prova di Coppa del Mondo, prevista sul canale eporediese a metà settembre. In gara anche i ferraresi Andrea Nardo, nel k1 categoria ragazzi, e Luca Rizzieri, c1 junior, che hanno vinto le loro gare, mentre Francesca Malaguti è giunta terza nel k1 senior. Nella giornata di oggi prenderanno il via le gare dell’International Race di slalom, che rappresenterà l’ultimo tassello per comporre la squadra nazionale senior che, agli ordini del direttore tecnico Daniele Molmenti, affronterà i Campionati Europei di Tacen previsti dal 16 al 19 maggio e le prime tre prove di Coppa del Mondo che si disputeranno tra Augsburg, Praga e Cracovia. A fini selettivi, verrà presa in considerazione la migliore prova tra qualifiche e finale. In gara tra le donne sempre Marta Bertoncelli, Elena Borghi con Elena Micozzi. Il percorso per la selezione di chi tra le tre atlete sarà convocata per i giochi olimpici, vede al momento Marta Bertoncelli con un punto, Elena Borghi ed Elena Micozzi a zero.

Mario Tosatti