Una stagione da record. Cavalieri, ora i playoff

Si è chiusa una regular season da record, come testimoniano i 99 punti portati a casa che hanno certificato il secondo posto nel girone 3: solo la Lazio, prima a quota 105, ha fatto meglio nel raggruppamento. E su queste basi, ripartendo dalle venti vittorie colte in ventidue partite, i Cavalieri Union possono guardare con fiducia alla semifinale dei playoff che li vedrà contro il Cus Torino. Sarà un banco di prova importante: il club piemontese, retrocesso lo scorso anno dalla massima divisione nazionale, è intenzionato a farvi subito ritorno. Ha mantenuto quasi inalterata la rosa della scorsa stagione e il risultato si è visto, considerando che i torinesi hanno vinto il girone 1 con ben 100 punti (mettendosi alle spalle il Biello dell’ex-Cavaliere Leonardo Della Ratta, oltretutto). Una squadra schiacciasassi sul modello della Lazio in sostanza, e proprio perché di recente è arrivata la prima storica vittoria contro i biancocelesti i Cavalieri possono puntare al passaggio del turno.

C’è da ’vendicare’ il precedente, che risale al 2019 e che vide il Torino aggiudicarsi l’incontro alla luce del 34-12 finale. Era il settembre di quasi cinque anni fa e si trattava di un match pre-stagionale: sulla panchina dei "tuttineri" sedeva ancora Carlo Pratichetti. E in campo c’era un giovanissimo Lorenzo Pani non ancora maggiorenne, il quale dì lì a poco avrebbe spiccato il volo verso la tappa successiva del suo percorso che lo ha portato oggi ad essere uno dei nuovi pilastri dell’Italrugby. Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta da allora: per quanto diversi dei protagonisti di allora siano gli stessi di oggi, il quinquennio di esperienza in più pesa non poco e la squadra di oggi appare più performante in quanto gli interpreti allora giovanissimi hanno completato i rispettivi percorsi di maturazione tecnica.

Gli uomini di Alberto Chiesa si prepareranno al confronto del 19 maggio, quando il Cus Torino arriverà al Chersoni, con ritorno fissato la domenica successiva in Piemonte. Dall’altra parte del tabellone, la Lazio affronterà il Verone vincitore del girone 2 di Serie A. Adesso è il momento di fare sul serio: capitan Puglia e soci sono comunque reduci dalla miglior stagione degli ultimi sei anni. Ma avranno la possibilità di renderla leggendaria.

Giovanni Fiorentino