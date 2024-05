Una stagione trionfale. Pallamano Grosseto straordinaria. E’ promossa nella serie A Bronze

La Pallamano Grosseto vola in serie A Bronze. La formazione biancorossa ha vinto il super derby con l’Olimpic Massa Marittima sugellando l’impresa con questo storico traguardo. E’ stata un’annata da incorniciare quella per i colori maremmani con la Solari Pallamano Grosseto che dopo un meraviglioso percorso costellato di bellissime vittorie, vince il campionato di serie B maschile e conquista la meritata promozione in serie A Bronze. Dopo anni di campionati sempre ai vertici quest’anno i ragazzi del Grosseto trovano la quadra e ingranano la marcia giusta, con un passo inarrestabile rispetto agli altri competitor. Ma non basta una stagione esemplare, c’è lo scoglio final four da superare, dove tutto può accadere nelle partite secche, sebbene con una stagione sempre ai vertici. Ed è proprio così, la semifinale fa risaltare tutte le tensioni e le paure possibili e ci vuole un gran Grosseto per superare la Medicea, squadra che in campionato ha dato sempre filo da torcere ai biancorossi, vincendo anche il confronto di andata, tra le proprie mura. Sotto la guida di Daniele Radi e Marco Capitoni i grossetani sono arrivati in finale contro l’Olimpic Massa Marittima. E’ stato un derby maremmano e la stagione miglior epilogo non poteva avere. In un palasport gremito di tifosi da ambo le parti le due finaliste hanno dato vita a una magnifica partita nella quale la giovane formazione massetana non si è risparmiata fino all’ultimo secondo, cercando di dare il massimo per contrastare la corazzata grossetana. Una sfida conclusa col punteggio finale di 36 a 30: un vero e proprio spot per la pallamano e per lo sport in generale.