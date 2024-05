Under 11. Al via l’avventura delle finali nazionali

A distanza di quarant’anni dall’ultima apparizione, il Cp Grosseto torna alle finali nazionali di hockey pista. Da oggi, sulla pista di Camaiore, il quintetto under 11 guidato da Fabio Bellan brillerà in mezzo alle migliori squadre giovanili italiane. I piccoli atleti grossetani si sono guadagnati l’accesso alla fase che assegna lo scudetto, grazie ad un campionato davvero straordinario, nel quale sono arrivati al secondo posto alle spalle della corazzata Camaiore. Una norma ha tolto di squadra per queste ultime gare dell’anno Alice Sorbo e Viola Ugas, che avevano ottenuto la deroga dalla federazione per giocare solamente nella prima fase. Il Circolo Pattinatori debutta nel girone eliminatorio oggi alle 9 contro il Seregno, mentre alle 14 si misurerà contro Sandrigo. Il Cp Grosseto conclude la prima fase domani affrontando alle 10 il Correggio Hockey e alle 15 gli Amatori Pesaro. La rosa: Leonardo Buonriposi, Giulio Bucchiacchio, Diego Croci, Andrea Mantovani, Alessandro Marinoni, Pietro Spinosa, Tommaso Spinosa.