Under 16. Monsummano quarto alla Moma Winter Cup

Un quarto posto strepitoso. La squadra under 16 del Centro Tecnico Territoriale Pallavolo Monsummano, allenata da duo Pocai-Arinci, è tornata da Modena con il quarto posto (su ben 49 formazioni partecipanti) alla Moma Winter Cup. Fatale la sconfitta, 2-0 (22, 16 i parziali), contro l’Union Volley 2008.

Un risultato appagante, visto che la compagine di Eccellenza regionale toscana ha confermato tutto il suo valore alla kermesse internazionale. Soltanto vittorie nella fase preliminare a gironi, dove l’équipe monsummanese ha messo ko Sabazia Getaway e Vpv Mantova. Ai sedicesimi, le portacolori valdinievoline hanno avuto la meglio sulle francesi del Volley La Tour Du Pin, mentre agli ottavi di finale ecco l’affermazione sulle venete del Montevolley.

L’ambita final four è stata raggiunta al termine di una partita al cardiopalma vinta al tie break ai danni dell’ostica formazione della Synergy Volley Venezia, l’unica a strappare un set alle biancoblù prima delle finali. In semifinale, le nostre hanno ceduto alle padrone di casa del Moma Anderlini, mentre nella finale per il terzo posto, come anticipato, all’Union Volley 2008.

"Non posso che fare i complimenti alle atlete, che hanno espresso la giusta determinazione che poi servirà nel campionato ufficiale, quello dell’Eccellenza regionale che tra non molto entrerà nelle fasi calde – ha commentato il capo allenatore Paolo Pocai – Aver messo la testa avanti ad altre 45 squadre è un risultato eccellente, una vera iniezione di fiducia nei nostri mezzi". Complimenti, allora, alle giocatrici Marta Bottai, Gaia Capitani, Matilde Caseti, Azzurra Ciliberti, Eleonora Ciomei, Valentina Lustri, Sofia Mancini, Gemma Marraccini, Giulia Panati, Greta Rosati, Sofia Romani e Keissi Tafa, agli allenatori Paolo Pocai e Cesare Arinci, all’assistente Carlotta Frusciante, ai dirigenti accompagnatori Stefano Staccioli e Valentina Profili, al videomaker Gabriele Ciomei, all’addetto foto e video Fabrizio Bottai e agli autisti Gabriele Ciomei ed Emanuele Rosati. Tutti fanno una squadra.

