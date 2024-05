Under 17. Cgc, Spv e Forte dei Marmi inseguono il sogno Tricolore

Secondo weekend lungo (da oggi a domenica) dedicato alle finali nazionali giovanili di hockey su pista. Archiviati il titolo under 11 vinto dal Camaiore e l’argento under 15 della Pumas di sette giorni fa, stavolta tocca alla under 13, a Castiglione, e alla 17 a Viareggio con ben tre squadre locali in corsa per quest’ultimo tricolore: la Spv (società organizzatrice) allenata da Alessandro Martini, il Cgc Viareggio (di Andrea Facchini e il Forte dei Marmi di Alessandro Barsi. Dopo i gironi eliminatori, sabato e domenica ci sarà la fase finale ad eliminazione diretta con assegnazione di scudetto (fra le prime 3 di ciascun girone) e coppa Fisr, già coppa Italia (le restanti 4).

Under 17. Girone A: Correggio, Trissino, Lodi, Cgc e Spv Viareggio. B: Scandiano, R.Bassano, Eboli, Breganze, Forte dei Marmi. Al Palabarsacchi giovedì e venerdì si gioca dalle 9 alle 22 circa; sabato 9-21,30 e domenica dalle 9 con finale alle 18. Questi gli impegni delle squadre locali. Giovedì: Cgc-Lodi (10,30), Bassano-Forte (13,30), Spv-Correggio (15), Breganze-Forte (19,30), Spv-Cgc (22). Venerdì: Trissino-Spv (13,30), Correggio-Cgc (15), Forte-Eboli (16,30), Lodi-Spv (19,30), Forte-Scandiano (21); sabato Cgc-Trissino (9).

Under 13. Non ci sono formazioni locali qualificate. Girone A: R.Bassano, Lodi, Follonica, Eboli, Scandiano. B: Castiglione, Thiene, Correggio, Bregnze, Agrate. Successivamente, 6-9 giugno a Follonica, sarà la volta della finale under 19 con Pumas e Forte dei Marmi. Infine, dal 13 al 16 giugno a Breganze chiusura con la finale under 23 con Pumas e Camaiore.

Un’occasione per i giovani giocatori, come primo scalino verso la nazionale, vista la presenza del commissario tecnico per la selezione azzurra in vista degli Europei che si terranno in Spagna. Ma un’occasione anche per il territorio viareggino stesso. Saranno 19 le squadre che arriveranno da tutta Italia per il secondo anno consecutivo, sulla scia del successo e del buon ritorno di pubblico dello scorso anno, favorendo, appunto, la visibilità della città e delle sue strutture ricettive. "Auguro buona fortuna a tutte le squadre - dice l’assessore allo sport, Rodolfo Salemi - sperando che possa vincere una delle nostre. Lo scorso anno la Spv in finale ha dimostrato che esiste un settore giovani di qualità. Ed è un settore importante non solo per lo sport, ma anche un indotto per il territorio, perché essendo ragazzi under 17 portano con sé accompagnatori, addetti ai lavori, e famiglie, che per la prima volta vengono a Viareggio. E per questo rinnoviamo loro l’invito a venirci a trovare".

G.A.