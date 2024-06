Un’impresa nata per caso. Exploit di quattro reggiani: a Edimburgo si piazzano al 9° posto su 350 squadre

Hanno partecipato quasi per gioco o con la scusa di visitare una città dal grande fascino, ma alla fine il risultato è stato quello di una piccola impresa sportiva. Perché non è da tutti arrivare nella top ten di una maratona come quella di Edimburgo, in Scozia, domenica scorsa.

Una giornata magica per i reggiani – anzi, montanari doc – Riccardo Azzolini, Matteo Canovi, Giovanni Romei e Alessandro Torlai ce l’hanno fatta, non solo concludendo – che già di per sé è tanta roba – la 42 chilometri (anzi, 26,20 miglia per restare sulle misure british) a squadre. Ma piazzandosi al nono posto su 350 team iscritti alla staffetta che prevede quattro segmenti diversi tra loro percorsi dal poker di corridori.

‘Quei ragazzi lì’, questo il nome scelto dalla squadra sotto al loro pettorale numero 22.089, cifra che fa impressione se si pensa che alla Emf (Edimburgh Marathon Festival) hanno partecipato ben 35mila persone in una cornice suggestiva, unica.

Hanno fermato il cronometro sulle 3 ore, 12 minuti e 32 secondi. Niente male soprattutto se non si è dei veri e propri podisti e se ci si allena – chi più, chi meno – nei ritagli di tempo post lavoro.

Riccardo, 29 anni, è un matematico-business analyst, Matteo, 34, e Giovanni, 32, sono project manager – il primo come ingegnere gestionale nel settore meccanico, il secondo come architetto nel real estate – mentre Alessandro, 30, è un agente di commercio (con un passato alla Spe che vende gli spazi pubblicitari del Carlino Reggio). Ma tutti loro hanno un passato sportivo più o meno glorioso a livello locale e internazionale.

Azzolini, Canovi e Romei sono state colonne calcistiche del settore giovanile del Progetto Montagna e giocando nelle categorie dilettanti, mentre Torlai era una promessa italiana del rugby che vanta un torneo Sei Nazioni con la maglia della Nazionale Under 20 (allenati da un certo Alessandro Troncon, storico ex capitano dell’Italia) e diversi campionati di Serie A con i Diavoli (l’odierno Valorugby Reggio), prima di dover rinunciare al suo sogno per due gravi infortuni. La vita però è come un cerchio, ma sa essere anche ovale. L’ultimo segmento della staffetta ad Edimburgo lo ha percorso proprio lui. Il traguardo? Era, manco a dirlo, in un campo da rugby scozzese – una terra dove ‘Alle’ anni fa schiacciava in meta con gli Azzurri – sotto la pioggia scrosciante a rendere tutto più epico.

Una sorta di rinascita per lui e una ripartenza per tutti e quattro che ora ci hanno preso gusto con le maratone. "È stata un’esperienza emozionante – raccontano – Siamo grandi amici e abbiamo condiviso tanti viaggi speciali insieme. Un anno fa abbiamo cominciato con il cammino lungo la via degli Dei (Bologna-Firenze) e così ci siamo detti: perché non provare una maratona? Volevamo visitare Edimburgo e abbiamo colto l’occasione". Improvvisati, ma non troppo.

Un altro amico della compagnia, Isacco Manfredi, preparatore di squadre professionistiche, ha stilato loro una tabella d’allenamento. "Purtroppo non è potuto venire con noi, la dedica per questo piazzamento va sicuramente a lui", dicono gioiosi ‘quei ragazzi lì’ con le medaglie al collo.

Prossima tappa? "Siamo molto affezionati al nostro Appennino e per le nostre montagne che vanno vissute, valorizzate e apprezzate. Ci iscriveremo quindi al prossimo Trail della Pietra di Bismantova. E poi abbiamo messo nel mirino la maratona di Siviglia nel 2025. Edimburgo bella eh, ma un po’ freddina. Stavolta andiamo nella caliente Spagna. Ma sempre in team, squadra che vince non si cambia. Poi però, come le migliori band ci divideremo e il grande sogno è quello di fare una 42 km individuale se riusciremo a mettere la benzina giusta nelle gambe".