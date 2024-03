"Unione Rugby Firenze in trasferta a Roma per sfidare l'Unione Rugby Capitolina: scontro decisivo per la promozione"

Reduce dalla vittoria casalinga sul Civitavecchia per 40-36, nella 18a giornata del campionato di A l’Unione Rugby Firenze scenderà oggi in campo a Roma alle 14.30 contro l’Unione Rugby Capitolina che lotta per quel terzo posto in classifica che significherebbe la promozione in A/1. Ferma per riposo la under 18 élite, il Firenze Rugby 1931 (serie B) affronterà invece, sempre oggi alle 14.30 al Padovani i bolognesi del Pieve 1971 mentre saranno in trasferta sia la squadra di C dell’URF Florentia che la under 18 URF che partecipa al campionato interregionale, rispettivamente a Livorno contro i Mascalzoni del Canale (14.30) e a Collesalvetti contro i Lions Amaranto (11.30).