Unipol, inizio in salita: c’è San Marino. Helder e Civit volano sul Titano

Subito una trasferta, e per di più contro i vice campioni d’Italia di San Marino. Comincia in salita il campionato dell’Unipol di Fabio Betto che sarà una delle otto squadre che cercheranno di vincere lo scudetto.

Si comincia l’11 aprile, sul Titano e l’indomani, il 12, la stessa sfida, ma a campi invertiti, al Gianni Falchi. Il campionato italiano di baseball comincia a prendere forma, con delle regole diverse rispetto alle ultime stagioni. Innanzitutto la durata dei match: non più la formula veloce sulle sette riprese – detestata dai puristi del batti e corri, apprezzata da chi pensa che, con nove inning, il baseball non riesca a trasformarsi in una disciplina appetibile per le televisioni –, gare nell’arco di un weekend con campi incrociati. E tutte le partite (salvo deroghe) avranno inizio alle 20.

Le altre squadre al via sono Bbc Grosseto, Bsc Grosseto, Macerata Angels, Nettuno 1945, San Marino, Reggio Emilia Rays e, appunto, i tricolori del Parma. L’ultima giornata della stagione regolare è prevista per il 19 luglio. Nel successivo fine settimana, poi, avranno inizio i playoff per l’assegnazione dello scudetto.

Nella seconda giornata, 18-19 aprile, sfida con Macerata, la prima al Falchi, la successiva nelle Marche. Il 25-26 testa a testa con il Bsc Grosseto: il primo confronto all’ombra delle Due Torri, il secondo in Maremma. Il 2-3 maggio la sfida più intrigante con i tricolori di Parma con tanti ex in campo. Subito nella città ducale, l’indomani al Falchi.

Il 9-10 sarà la volta del Nettuno: prima sul diamante tanto caro ai colori biancoblù, poi le Lazio. Il 16-17 il derby della via Emilia con Reggio: prima al Falchi poi in trasferta. Il girone di andata si chiuderà il 23-24 con il Bbc Grosseto, prima a Bologna e poi in Toscana. Il ritorno comincerà il 30-31 con San Marino, prima in casa poi in viaggio. E si continuerà così, invertendo l’ordine delle gare rispetto all’andata: 6-7 giugno con Macerata; il 13-14 con il Bsc Grosseto, il 20-21 con Parma. Stop nell’ultimo weekend di giugno, poi il 4-5 luglio con il Nettuno; l’11-12 con Reggio Emilia e, infine, il 18-19 con il Bbc Grosseto. Poi, come detto scatteranno i playoff.

Perde altri due elementi, la Fortitudo Baseball – da questa stagione griffata Unipol – e intanto annuncia una nuovo rapporto di partnership. Dopo Riccardo Bertossi, che è tornato ai New Panthers, ecco che Eugene Helder e il giovane Marc Civit hanno preso la strada di San Marino. E saranno subito opposti, alla luce del calendario, agli ex compagni di un tempo.

Nel frattempo, ecco la collaborazione tra Unipol e Crazy Sambonifacese, club che si trova nel Veronese. Un rapporto che durerà per tutto il 2025.

"Il sodalizio – si legge in una nota del club – mira a valorizzare la crescita tecnica e formativa di atleti e staff tecnici. Uno scambio di competenze che si propone di allineare le metodologie di allenamento, ottimizzando la crescita dei ragazzi e dei rispettivi educatori. In quest’ottica verranno poi organizzati tornei giovanili con l’obiettivo di offrire ai giovani opportunità di confronto e crescita".