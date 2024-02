UnipolSai al lavoro: il debutto stagionale il 30 marzo con Rovigo L'UnipolSai campione d'Italia di baseball si prepara per la nuova stagione, con il manager Frignani che sta valutando e pianificando il precampionato. La prima amichevole è prevista per il 30 marzo contro il Rovigo, mentre la Fortitudo attende il via libera per iniziare gli allenamenti con Vaglio, disponibile in campionato da agosto.