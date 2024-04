UnipolSai Fortitudo, Presentazione a ConfCommercio-Ascom e nuove sfide in vista

Un budget ridotto rispetto a Parma e San Marino. Ma la consapevolezza di essere la Fortitudo e di voler onorare la propria storia e le proprie tradizioni. L’UnipolSai campione d’Italia sceglie la sede di ConfCommercio-Ascom per presentarsi alla città. Non una scelta casuale: nel 2020 e 2023 – i precedenti – arrivarono altrettanti scudetti.

Giancarlo Tonelli, direttore generale di ConfCommercio Ascom, ricorda i valori comuni: "Una società eccellente che guarda al territorio. Una società sportiva che guarda a costi e ricavi".

Una società, ci sono il presidente Pierluigi Bissa, il general manager Christian Mura e il manager Daniele Frignani (con il braccio destro Fabio Betto e il resto della squadra), che non rinuncia alle proprie idee e progetti.

Il piano di migliorare il Falchi resta, anche se mancano alcune intese. E c’è l’idea di dotare il Falchi di una struttura coperta, per consentire gli allenamenti invernali.

Quasi un anno zero per la Fortitudo perché per la prima volta, dopo undici anni, non ci sarà più l’Omone, Raul Rivero, il lanciatore capace di mille imprese. Al suo posto Eduar Lopez, domenicano, più acerbo, ma con la voglia di spaccare il mondo.

"Ci restano due visti da spendere – dice Mura – speriamo di riuscire a utilizzarli". Potrebbe esserci spazio anche per un comunitario: il nome più caldo resta quello dell’ex Seferina, oggi in Messico.

"Il nostro livello? La partita con Grosseto dirà chi siamo adesso – commenta Lele Frignani –. Anche se sappiamo di essere partiti in ritardo".

Dal 4 agosto ci sarà anche il rientro a tempo pieno di Alessandro Vaglio (lo aspettano tutti a braccia aperte, dopo la squalifica), domani (ore 20) e sabato (ore 15 e ore 20), invece, al Gianni Falchi, tempo di esordio. Il primo avversario si chiama Bbc Grosseto.

Con i tricolori dell’UnipolSai c’erano anche i ragazzi (Lauro Lanzarini e Giorgio Napoli su tutti) della Fortitudo White Sox, la squadra di baseball per ciechi.