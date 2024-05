UnipolSai, il futuro in tre gare. San Marino è il test più severo

Da domani il trittico con San Marino. Due gare – domani e sabato sul Monte Titano – inframezzate dal confronto di venerdì al Gianni Falchi. La rivincita della finale scudetto, il test per comprendere qual è la situazione attuale dell’UnipolSai che, nel frattempo, complici anche le battute d’arresto inattese di Parma e San Marino, ha ritrovato la testa della classifica.

In questi giorni, poi, difficile che il tutto possa concretizzarsi prima del confronto con San Marino, sono attese sorprese. Christian Mura, che dell’UnipolSai è il general manager, si è tenuto un paio di visti da giocarsi per rinforzare il gruppo. Senza dimenticare che uno come Seferina, attualmente nel campionato messicano, resta comunque monitorato dallo staff della Fortitudo. E l’ultimo turno?

Qualche difficoltà in gara-uno e anche in gara-due. Poi, però, la maggior classe dell’UnipolSai ha la meglio. Arrivano tre vittorie in altrettante uscite con il Bbc Grosseto e in questo modo la squadra guidata da Daniele Frignani approfitta degli stop di Parma e San Marino e ritrova, con le tradizionali rivali, la testa del campionato di baseball.

Nel primo confronto, la Fortitudo parte bene con quattro punti nel primo inning. Poi, però, si ferma. Grosseto pian piano recupera e supera fino al 5-4. Serve un fuoricampo di Martina, che segue una valida del solito Helder, per ribaltare il tutto e chiudere sul 6-5.

In gara-due, copione contrario: difficoltà all’inizio per Pippo Crepaldi. Così i maremmani segnano subito due punti. Poi bisogna aspettare fino al quinto per trovare il primo vantaggio Fortitudo, finisce 5-3 con qualche patema. Ma Fortitudo sempre in controllo.

Canovaccio ancora diverso nel terzo e ultimo confronto, sempre al Falchi. Aquila, con Lopez al lancio, che passa in vantaggio nel secondo inning, 2-0. Pari di Grosseto nella ripresa successiva. Anche qui bisogna attendere il quinto inning per chiudere i conti.

Tre serie, due delle quali in casa e uno scontro durissimo, nel precedente turno, contro Parma, forse la squadra più indicata per vincere lo scudetto. L’UnipolSai che, come lo scorso anno, parte di rincorsa – nonostante abbia sul petto lo scudetto conquistato con pieno merito – dimostra di essere un gruppo vero. E Frignani, il manager, coordina uno staff di prim’ordine, nel quale spiccano i nomi di Fabio Betto e Claudio Liverziani.

UnipolSai che guarda al fufuro con un certo ottimismo. Fin qui capitan Dobboletta e compagni hanno fatto il massimo. Aspettando anche il rientro di Alessandro Vaglio previsto per i primi giorni di agosto.

Le altre gare: Macerata-Parma 0-9, 3-9; 4-0; Big-Mat Grosseto-San Marino 0-3, 10-5; 3-4.

La classifica: Parma, UnipolSai Fortitudo Bologna e San Marino 778 (7-2); Macerata 444 (4-5); Bbc Grosseto e Bsc Grosseto 111 (1-8).