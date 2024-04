UnipolSai, un altro Lopez. Mura sceglie il lanciatore: tocca al dominicano Eduar

La settimana prossima, dopo l’ultimo test di domani, con il Parma, ci sarà l’opening game con Grosseto. E in vista di questo esordio – non dimentichiamo che l’UnipolSai sarà la squadra campione in carica – ecco il primo visto speso dall’Aquila. In attesa di capire se ci saranno lumi su Porfirio Lopez e Raul Rivero, in questo momento in Messico, Christian Mura, general manager della Fortitudo, ha raggiunto l’intesa con Eduar Lopez, originario della Repubblica Dominicana, dove è nato il 21 febbraio 1995.

Lanciatore destro, Lopez (solo omonimo di Porfirio visto all’opera un anno fa con ottimi risultati), ha alle spalle diverse stagioni da protagonista tra Minor League, Mexican League e Serie del Caribe.

Si tratta di un pitcher potente – 183 centimetri per 85 chili – che a 17 anni firma un contratto con i Los Angeles Angels, che lo inseriscono nella loro squadra di rookie league nella Dominican Summer League.

Da subito Lopez mette in mostra un braccio potente e chiare caratteristiche da partente. Nel 2012 giovanissimo, disputa 12 gare (11 partenze) ottenendo 2 vittorie. L’anno dopo le partite salgono a 14 (13 da partente), chiudendo con un record di 6-2. Nel 2014 passa in Arizona League disputando 11 incontri e mettendo a segno 53 strikeout in 42.1 inning.

Nell’annata successiva conclude il percorso da rookie, militando per due team: Orem Owlz (Pioneer League) e Princeton Rays (Appalachian League). Nel 2016 colleziona 5 partenze con Hudson Valley Renegade (singolo A short season) e 8 con Bowling Green Hot Rods (singolo A, Midwest League), chiudendo con 8 vinte e 3 perse. L’annata successiva la disputa con Charlotte Stone Crabs (singolo A avanzato, Florida State League), andando a referto in 27 occasioni, con 21 partenze e 9 vittorie.

Nel 2018 conclude il percorso nelle Minors disputando 12 gare (11 da partente) in doppio A con Montgomery Biscuits (Southern League), con un ottimo bilancio di 5-2. Passa poi nella Independent League con New Jersey Jackals (Canadian-American Association), ottenendo una vittoria (con completa shutout), sulle 4 partenze. Un infortunio e la pandemia lo allontanano dai diamanti fino all’inverno 2021-22, dove fa ritorno in maniera spettacolare nella Winter League Colombiana. Con i Caimanes de Barranquilla vince il titolo di mvp della finale del campionato. Poi Guerreros de Oaxaca e Vaqueros de Monteria.

Adesso è pronto a mettersi a disposizione del pitching-coach, Fabio Betto e del manager Daniele Frignani.