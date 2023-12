Uno stratosferico Cp supera per 7-4 il Lodi

E’ un Cp Grosseto super quello che stronca il Lodi (7-4) e rimane al terzo posto. Il Cp va in vantaggio all’11’: Paghi serve Franchi (nella foto) sulla destra, che aggira il portiere e mette in rete. L’Edilfox insiste, ma i lombardi pareggiano con una veloce azione di contropiede: l’ex Fantozzi serve Najera che dalla sinistra batte Català. Passano solo 28 secondi e il Cp torna avanti, grazie a un missile da lontano di Thiel. Prima della fine del tempo c’è stato un botta e risposta tra Grosseto e Lodi, nel giro di sei secondi: De Oro mette in rete un servizio di Saavedra, mentre il Lodi accorcia con un’azione personale di Nadini. Il match torna in parità dopo settanta secondi della ripresa, con il tiro dalla destra di Fernandes che beffa Català. Al 10’ Lodi va addirittura in vantaggio con una bella rete di Fantozzi. Il Grosseto aumenta la pressione alla ricerca del pareggio, ma si espone al veloce contropiede dei giallorossi ospiti. Gli sforzi del Cp vengono premiati al 16’: Paghi serve Franchi che con un diagonale imparabile per Grimalt. Il Lodi potrebbe tornare in vantaggio ma Català para la punizione di prima di Fantozzi. La partita rimane su ritmi elevatissimi e su un tiro diretto, battuto magistralmente da Saavedra, l’Edilfox torna avanti e con una gran rete di Alessandro Franchi fugge via. Al 21’ arriva anche il settimo gol, anche questo di straordinaria fattura, messo a segno da Saavedra con un’azione personale.