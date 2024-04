Valdinocci star americana

Un altro viaggio, un’altra esperienza per Jordan Valdinocci che torna a Las Vegas dopo quel dicembre 2022 che lo vide come primo allenatore all’angolo di Chris Daukaus per la Ufc. Questa volta il più volte campione mondiale di kickbox torna contattato da Alexa Grasso, atleta Ufc per prepararla al suo prossimo incontro valido per la difesa del titolo che si terrà, per l’appunto, a Las Vegas, il 14 settembre contro Valentina Shevchenko. A ciò si aggiunge un’altra novità che vedrà Valdinocci tra gli allenatori del reality "The Ultimate Fighter" che andrà in onda su Espn dal 4 di giugno.

L’atleta pesarese racconta del suo coinvolgimento, spiegando anche in cosa consiste il reality: "Il programma vede Grasso e Shevchenko a capo di due team di atleti che sognano un contratto Ufc pronti a sfidarsi per ottenerlo. Alexa e Valentina coordineranno i team e il loro staff". D da qui la sorpresa che lo inserisce nella storia: "Quando sono arrivato Alexa mi ha comunicato che, oltre ad allenarla, sarei stato parte del reality in qualità di allenatore del suo team. Per me oltre ad essere stata una sorpresa è stata anche un onore perché sono il primo italiano della storia all’interno di The Ultimate Fighter come allenatore". Poi aggiunge: "Comunicarlo all’ultimo comunque è proprio una cosa in pieno stile messicano. Sapevo che avrebbe dovuto girare il reality e infatti pensavo che avrei dovuto allenarla nei momenti esterni, invece mi ci sono ritrovato dentro. Però sono davvero felice di avere questa occasione. Parliamo di un programma visto in tutto il mondo. Sono incredulo. Mi ritrovo all’interno del quartier generale della UFC, tra tantissime star di Hollywood che passano qui. Parliamo di uno sport che in questo momento si può dire più popolare della NBA. Capita spesso in queste occasione che a vedere gli incontri ci siano anche personaggi come Mark Zuckerberg o Donald Trump. In più, ovviamente, mi ritrovo in mezzo ad atleti UFC che ho sempre visto solo in TV e con cui invece ora mi alleno durante le sessioni di allenamento serali. Per me è una soddisfazione unica che aggiunge un altro primato: dopo quello di essere stato il primo italiano all’angolo tra gli atleti Ufc, il primo a lavorare con polizia ed esercito in Italia...ora questo del reality". Una popolarità che si riflette anche su Pesaro: "Sicuramente la Fight House riceverà poi questi atleti che vorranno venirsi ad allenare da noi".

Teobaldo Bianchini