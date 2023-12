Valentina Marra super. E’ campionessa d’Italia

La pesarese Valentina Marra, portacolori del gruppo sportivo dei Carabinieri, è campionessa italiana di pugilato. A Chianciano Terme si è tenuto infatti il campionato italiano assoluto Elite 2023.

E’ la tua prima medaglia d’oro italiana nella categoria assoluta?

"Sì – risponde la 18enne sponsorizzata da Otello Battistelli – perché la mia partecipazione è stata una scommessa che ha voluto tentare il maestro d’Andrea in quanto anticipatoria di un anno nel mondo dell’Elite. Grazie a numerosi allenamenti svolti al centro federale con l’aiuto delle atlete azzurre e con un intenso impegno agonistico durante gli allenamenti a casa dettati dal maestro dei Carabinieri Riccardo d’Andrea e seguiti dal maestro Antonio Raspugli sono riuscita a dominare le atlete avversarie del torneo appartenenti alla mia categoria".

Quando hai capito che era fatta?

"Il primo match mi è servito per rompere il ghiaccio e prendere consapevolezza del mio stato di forma fisica. Da lì in poi è stato un crescendo di performance e di abilità tecniche grazie alle quali sono riuscita a superare i turni che mi separavano dall’oro"

Raccontaci la finale…

"Giunto il giorno della finalissima dopo due match consecutivi e impegnativi, mi sono dedicata alla concentrazione e lo studio della mia avversaria. Sono salita sul ring pronta a dare tutto e soprattutto a osare poiché non avevo niente da perdere. Durante il match da subito ho capito la mia superiorità e così ho iniziato a danzare in attesa di indossare la meritata medaglia d’oro".

Come ti senti ora?

"Finalmente dopo molto tempo, sudore, lacrime e tanti sacrifici sono riuscita a riprovare determinate emozioni quelle che mi tengono viva e spingono ogni giorno ad andare in palestra pronta a raggiungere obiettivi sempre più importanti".

A chi dedichi l’oro?

"L’oro lo dedico a me stessa, ma anche a tutte le persone che mi sono state accanto lungo la preparazione tra cui l’arma dei Carabinieri col comandante Giovanni Scalas, il maestro Riccardo d’Andrea, il nonno-maestro Antonio Raspugli e la mia famiglia che mi appoggia e sostiene in ogni gara".

E adesso?

"Ora sicuramente in serbo c’è qualcosa di grande".

Le Olimpiadi?

"In futuro si penserà anche ai Cinque Cerchi. Per il momento non è fattibile sia per l’età che le tempistiche necessarie alla selezione, sono sicura che nel mentre porterò il tricolore sul gradino più alto del podio anche in ambito internazionale". Marra si è presentata alla competizione con il peso di 63 kg ed ha messo sotto rispettivamente la ligure Alice Moro nei quarti, la lombarda Alice Cantore in semifinale e la campana Angela Zappoli in finale. Un percorso netto, senza sbavature, che l’ha vista ancora una volta la migliore in assoluto. Nelle categorie inferiori: schoolgirl, junior e youth ha già conquistato tutto in Italia ed in Europa. Ed ora si è aggiudicato anche il titolo nazionale fra le Elite.

Beatrice Terenzi