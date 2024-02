Varese vuol restare in vetta alla classifica. Chiavenna deve svoltare

Weekend importante per le squadre lombarde. In IhL oggi Varese fa visita all’abbordabile Alleghe con l’obiettivo di mantenere il primato. Posta in palio alta anche per Como: i lariani domani ospitano Bressanone e con un successo metterebbero una grossa ipoteca sulla qualificazione ai playoff scudetto. In IhL Division I, questa sera, Chiavenna attende Gherdenia. I verdeblu, che non vincono dal 17 dicembre, devono cambiare marcia se vogliono conquistare i play-in di categoria.

A.S.