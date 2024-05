Varoli, Franceschini. Morselli e Albonetti: i big a Monte San Pietro

L’attività al Golf Bologna entra nel vivo. Oltre 200 giocatori raggiungono il golf a Monte San Pietro: sabato il via con il Trofeo Bologna Automazioni. Vince Stefano Varoli, autore di un eccellente giro in 70 colpi, due meglio del par. In prima categoria Marco Franceschini (39) vince il testa a testa con Gregorio Coppari, a pari punti, ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Completa il podio Marco Messina (37). Medesimo epilogo in seconda categoria con Massimo Morselli (39) che ha la meglio su Vito Barone (39) e Maurizio Minghelli (37). Parimerito e ricorso alla classifica parziale anche in terza categoria: 1° Roberto Albonetti (38), 2° Giovanni Marcianò, 3° Caterina Busi (37). Domenica grande divertimento nel Jack Nicklaus Invitational. Vincono Edoardo Maini e Gianluca Magalotti con 68 colpi. Nella categoria netta Roberto Sollevanti e Dario Santagà (63) superano Maria Coppari e Fabio Corraducci. Miglior coppia mista Gianni Pallotti e Monica Landoni (65).

Andrea Ronchi