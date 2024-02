Vela. Al via le iscrizioni della "151 Miglia»

Primi iscritti alla 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la regata d’altura più famosa del Mediterraneo, in programma il prossimo 30 maggio 2024 sulla rotta Livorno-Marina di Pisa-Giraglia-Formiche di Grosseto-Punta Ala. A partire da oggi, 6 febbraio, il Comitato Organizzatore formato da Yacht Club Repubblica Marinara di Pisa, Yacht Club Punta Ala e Yacht Club Livorno darà infatti il via all’apertura ufficiale delle iscrizioni. La piattaforma è il sito ufficiale della 151 Miglia (www.151miglia.it) e come sempre, solo le prime 151 barche iscritte, con regolare pagamento della quota di iscrizione, avranno l’ormeggio garantito in partenza, a Livorno e Marina di Pisa, e all’arrivo presso il Marina di Punta Ala. Fitto il programma sportivo di quest’anno, che prima della partenza della regata fissata per il 30 maggio, prevede la disputa della 15.1 Run, corsa podistica non competitiva. Tappa del Campionato Italiano Offshore, dell’IMA 2024 Mediterranean Maxi Offshore Challenge e del Trofeo Arcipelago Toscano, la 151 Miglia è organizzata con il consueto supporto dello sponsor Cetilar, brand della casa farmaceutica PharmaNutra.