Vela. Circolo Velico Ravennate. Il 2024 ha il vento in poppa

Con l’inizio del 2024, il Circolo Velico Ravennate ha presentato il proprio calendario degli eventi dedicato al mondo delle derive e, più in generale, alla vela giovanile. È proprio questa del resto la vocazione del club del neo presidente Matteo Plazzi, come testimonia lo sforzo organizzativo compiuto, tra fine agosto e inizio settembre dello scorso anno, in occasione della Coppa Primavela e del Campionato italiano giovanile classi in singolo, che ha visto protagonisti in regata a Marina di Ravenna oltre mille baby atleti. Aperta nei gironi scorsi la stagione 2024 con due appuntamenti riservati alle classi Ilca (vittorie di Lorenzo Savelli e Riccardo Cecchetto), e Ilca-29er (successo per il duo rosa Ivaldi-Babini), il sodalizio di via Molo Dalmazia guarda ora all’inizio della primavera, quando ospiterà una ‘zonale’ Optimist (il 3 marzo), cui seguirà la ‘nazionale’ del doppio giovanile 29er (il 25 aprile). Quest’ultima regata, proprio per la sua dimensione a carattere nazionale, porterà a Marina di Ravenna un consistente numero di atleti.

Il menù vedrà le derive ancora protagoniste dal 19 al 21 luglio, con l’Italiano team race Optimist, disciplina che, con le sue regate cortissime, è tra le più coinvolgenti del panorama giovanile. Il mese successivo le derive saranno di nuovo in vetrina, quando la Coppa Aico convoglierà verso Marina di Ravenna il meglio della classe Optimist (dal 18 al 20 agosto). Il mese si chiuderà il 25 agosto con una zonale RS Feva e 29er. A settembre (l’8 e il 9) torna il classico appuntamento con il trofeo Panzavolta, evento riservato ai giovanissimi delle Scuola Vela dell’XI zona Fiv, mentre sarà ancora tempo di team race a ottobre (dal 25 al 27), quando si svolgerà il trofeo Gardini team race. Sempre le derive, a novembre, chiuderanno il calendario agonistico della stagione 2024 targata Circolo Velico Ravennate. Nello specifico, gli Optimist saranno protagonisti dell’ultima zonale dell’anno, il 17 novembre. "Durante le scorse settimane – ha spiegato Jacopo Pasini, responsabile dell’attività sportiva del club ravennate – abbiamo lavorato alla definizione di un calendario per le derive, che coinvolgesse le classi più attive in ambito giovanile. Del resto, è proprio questo l’ambito di principale interesse per il Circolo Velico Ravennate. Nello specifico, avremo gli Optimist, che torneranno a Marina di Ravenna per la Coppa Aico, dove ci aspettiamo oltre trecento atleti. Inoltre, organizzeremo il campionato italiano team race e il trofeo ‘Raul Gardini’. Continuerà poi la proficua collaborazione con la classe 29er, della quale ospiteremo una tappa del circuito nazionale nel mese di aprile".

Roberto Romin