Vela. Circolo Velico, si chiude un anno ricco di successi

Il 2023 della Scuola vela del Circolo Velico Ravennate per ragazzini dai 6 ai 12 anni, va in archivio con numeri lusinghieri, nonostante un avvio di stagione reso complicato dalle conseguenze dell’alluvione. Fiore all’occhiello la sensibilizzazione all’educazione ambientale, alla biologia marina e ai laboratori creativi, grazie anche alla collaborazione col Centro sperimentale Cestha di Marina di Ravenna. Il progetto VelaScuola, organizzato durante i mesi invernali, ha coinvolto oltre mille ragazzi. Il successo è stato tale che, il Cvr ha organizzato corsi anche per giovani velisti dai 13 e i 16 anni. Il 2024 inizierà con alcuni incontri invernali dedicati agli allievi più giovani, con appuntamenti di formazione dello staff istruttori, e con il Progetto VelaScuola, che permette di divulgare la cultura nautica all’interno degli istituti didattici, stimolando in modo diretto l’interesse dei potenziali allievi.

r.r.