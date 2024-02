Vela. Il club Portocivitanova in evidenza agli Europei

Buone le prove degli atleti del Club Vela Portocivitanova impegnati in questi giorni nei pressi di Atene, dove si stanno disputando i Campionati europei classe Ilca7. All’appuntamento hanno risposto presente gli atleti Pietro Giacomoni, 20 anni, che fa parte del team della Nazionale, Paolo Freddi, 22 anni, e Andrej Casaccia, tra pochi giorni 19 anni. Oggi sarà una giornata decisiva, quella finale. Ma c’è già grande soddisfazione in casa Clubvela per i risultati raggiunti fino a questo momento. Fino ad ora si sono disputate, a cause dello scarso vento, cinque regate. Attualmente, Giacomoni si trova al 21esimo posto su 136 atleti in gara, terzo tra gli italiani, dopo aver conquistato il 4, 5, 4, 30 (scartato) e 23esimo posto, con 36 penalità nette a 17 punti dal podio. Buona anche la prestazione di Paolo Freddi, 41esimo in classifica. Il più giovane dei tre, Casaccia, che gareggia nella classe Ilca6, è 29esimo su 70 atleti.

Adesso sono in programma le ultime tre regate. "Oggi ci si gioca tutto, ma è già un grande risultato avere questi ottimi risultati da parte dei nostri atleti. Sono stati davvero bravi" sono le parole di Cristiana Mazzaferro, presidente del Club Vela Portocivitanova. Inoltre a dare supporto agli atleti il tecnico del club, Giacomo Sabbatini.