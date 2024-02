Vela, le gare organizzate dal club Portocivitanova. Domenica il via

Tanti appuntamenti in vista organizzati dal Club Vela Portocivitanova, è fitto il calendario degli eventi da qui alla fine dell’estate. Tra conferme e novità di respiro nazionale, è stato reso noto il calendario sportivo del club. Tra le date più attese c’è quella del fine settimana che va dall’1 al 3 marzo con la regata nazionale Italia Cup Ilca e la ben nota Civitanova-Sebenico, confermata anche per quest’anno nello stesso fine settimana della passata edizione. Si parte già domenica con la terza prova del campionato zonale Ilca (le prime due si sono disputate a San Benedetto), da venerdì 1 a domenica 3 marzo Civitanova ospita la 2ª tappa della regata nazionale Italia Cup Ilca, dopo il debutto di quest’ultima nelle acque di Marina di Ragusa nel secondo fine settimana di febbraio. Sabato 25 e domenica 26 maggio è la volta della Regata Quattro Porti, 3° memorial Andrea Patacca, dedicato al velista di Giulianova, tra l’altro direttore sportivo a Civitanova per alcuni anni. I mesi di giugno e luglio sono fitti di appuntamenti. Sabato 8 e domenica 9 giugno va in scena l’Italian Cup, qualificazione Campionato italiano d’altura, prova valida per il Palo d’Oro, il campionato di società, e associata all’assegnazione del Trofeo Enrico e Luca Dignani. Sabato 22 giugno 3ª prova del campionato zonale 420 e il giorno dopo, domenica 23, regata sociale "Lui e lei" (valida come 2ª prova Palo d’Oro), anticipata quest’anno rispetto alle passate edizioni, e la 1ª prova delle Veleggiate civitanovesi. Sabato 6 e domenica 7 luglio 2ª selezione zonale optimist "Trofeo Biancucci", mentre da giovedì 11 a domenica 14 luglio la regata internazionale Civitanova-Sebenico, valida come tappa del Campionato italiano Offshore e 3a prova Palo d’Oro. Domenica 21 Trofeo Città di Porto Sant’Elpidio e la domenica dopo, il 28, Veleggiate Civitanovesi. Domenica 8 settembre Regata in solitario "Solo per Paolo" e domenica 29 settembre la classica "Sfida x 2". Il calendario si chiude a novembre, il 17, con la 7ª prova del Campionato zonale Ilca.