Vela. Le regate sul lago di Massaciuccoli. Doppio appuntamento per i giovani

Regate sul Massaciuccoli per i giovani con le loro derive, domani e domenica per il trofeo Renzo Migliorini, e il 25 e 26 per il trofeo Ivo Agostini, in acqua con gli Optimist. Sono iscritte sette squadre: un record per la seconda zona della Federdela, grazie alla sinergia tra più circoli e alla possibilità di squadre miste con atleti cadetti e juniores. La partenza della prima prova è alle 10.30. Per stilare la classifica sarà disputato un girone all’italiana dove le squadre si incontreranno tutte due volte, e la finale per il primo e secondo posto e per il terzo e quarto posto al meglio di cinque prove.