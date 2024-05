Vela, sport per tutti. In 200 con ’Marinando’

Il nostro territorio ancora una volta protagonista con ’Marinando Ravenna’ e l’evento ’Tuttimbarcabili’ che sabato ha richiamato oltre 200 partecipanti normodotati e con diverse disabilità che, grazie alla caparbietà dei volontari, ha permesso di vedere in mare tante vele alzate. La veleggiata è partita alle 12 a Marina di Ravenna. Nel pomeriggio è stata consegnata la nuova imbarcazione Hansa 303, donata dai Lions Club di Ravenna San Marino, Cervia, Cesenatico e Milano Marittima. Questa nuova edizione è arricchita con il lancio di un nuovo progetto ’Pronti a salpare’. L’iniziativa vede al fianco di Marinando Ravenna, l’Istituto Ortopedico Rizzoli, Uniamo Federazione Italiana Malattie Rare – Fimr, lo Ior e la pubblica assistenza Paolina di Imola.

L’obiettivo di questa sperimentazione pilota che mira a confermare i benefici sulla salute della vela. La velaterapia, punta in particolar modo ad uno studio per stabilire se la vela può essere individuata come ergoterapia per pazienti con malattie rare scheletriche. I benefici su altri fronti di questa attività sono tantissimi, ’Marinando Ravenna’ ha collezionato successi e traguardi importanti in merito non solo alle disabilità fisiche, ma anche psicologiche, e nelle pratiche riabilitative post operatorie di soggetti sensibili.

I soggetti che si sono offerti di partecipare alla sperimentazione sono stati individuati da Uniamo, affetti cioè da malattie rare. Figura portante del progetto è il Dottor Luca Sangiorgi dell’Istituto Rizzoli di Bologna che in sinergia con ’Marinando Ravenna’ gestisce la regia di questo straordinario progetto di Adventure Therapy. Si tratta di una terapia esperienziale che, grazie al suo approccio innovativo basato sull’esposizione alla natura - mare) dei partecipanti, si è rivelato nel corso degli anni un trattamento efficace per migliorare l’autostima, l’autonomia e le capacità relazionali di persone rese fragili da malattie rare, croniche e disabilità . La sperimentazione, iniziata ieri, si concluder venerdì. I dati della sperimentazione verranno elaborati e comunicati entro la fine dell’estate.