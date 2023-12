Vela. Una nuova società per l’altura: "Un progetto di amicizia e amore per il mare»

Grazie all’iniziativa di alcuni genitori, è nata la FarrVela ASD, prima associazione velistica del territorio di vela d’altura, formata da un equipaggio giovanissimo: tutti atleti under 18, impegnati in questa attività che fino ad oggi è stata ad appannaggio di equipaggi composti quasi esclusivamente da adulti ed esperti velisti. Perché nasce FarrVela? Lo chiediamo ad uno dei fondatori dell’associazione, Massimo Bottura, che insieme a genitori e ragazzi del team, si è lanciato in questa meravigliosa avventura: "FarrVela è un progetto di integrazione, sport, amicizia, divertimento, amore e rispetto per il mare, tutti valori che qualsiasi sportivo sente ogni volta che prende il largo – afferma Massimo Bottura, uno dei fondatori dell’associazione -. La vela d’altura è una attività particolare: richiede pazienza oltre che forza, esige grande concentrazione, tenuta fisica e mentale. Per questo motivo è spesso praticata da velisti maturi. Il nostro progetto, invece, vuole avvicinare la vela d’altura anche ai giovani, perché riteniamo sia un insegnamento alla vita, alle avversità, alla valutazione dei cambiamenti. E’ un insegnamento anche al silenzio ed alla solitudine, perché questo tipo di sport richiede molta riflessione. È soprattutto questo il desiderio che noi genitori degli atleti, vorremmo divulgare insieme ai nostri figli".

Tutti gli atleti, quattro del Circolo Velico Ravennate di Marina di Ravenna e tre del Circolo Nautico del Savio, provengono da una già lunga esperienza sportiva di mare, ma la vela d’altura e l’equipaggio di FarrVela (il nome Farr proviene dalla tipologia della barca a vela impiegata in questa attività) rappresentano per loro una nuova sfida.