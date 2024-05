Vele storiche Puccini. Le signore del mare hanno dato spettacolo

Nelle Vele d’Epoca, le prime tre classificate nella Classe Unica, premiate dal comandante della Capitaneria di Porto Viareggio, capitano di fregata Silvia Brini, sono state: 1: Onfale di Nicola Bocci, vincitore anche della coppa della presidenza nazionale della Lega Navale Italiana consegnata dal delegato regionale, ammiraglio Piero Vatteroni e dal presidente della sezione di Viareggio Marco Serpi; 2: Crivizza di Rolandi Cattai; 3: Penelope, della Marina Militare, affidato al primo luogotenente Michele Renna.

Nella categoria Yacht Classici Cim – Aive, primo Crivizza di Ariella Cattai e del presidente Aive Gigi Rolandi . Per le imbarcazioni delle altre specialità, il commissario dell’ Autorità Regionale Portuale, Alessandro Rosselli, ha premiato i primi tre rating Fiv.1: C37 Bucaniere di Muzio Scacciati, premiato anche dal presidente di zona Fiv Leonardi; 2: First 44.7 Sailavì 2, di Andrea Marsili; 3: Aquila di Adriano Mari. IL Vicario del prefetto di Lucca Cassone, ha consegnato i premi ai i primi due Orc Gran Crociera. 1: Clan di casa Poli; 2: Dheler 39 Altrove di Gianluca Conti, timonato da Ubaldo Sgherri. L’assessore Meciani ha premiato Sun Fast 31 Ombra di Edoardo Mazzocco vincitore della Classe Orc.

Altri riconoscimenti dal direttore marittimo della Toscana e comandante del porto di Livorno, contrammiraglio Gaetano Angora ai primi tre classificati della Classe Orc A.1: XP 44 Orizzonte di Paolo Bertazzoni (già vincitore in Overall nel 2018 e nel 2019) al quale è andato anche il trofeo donato dal capo di stato maggiore della Marina Militare ammiraglio di squadra Enrico Credendino, consegnato dall’ammiraglio Biaggi; 2: Imx 40 Antares della MarinaMilitare E Livorno affidato a Paolo Carnevali; 3: Elan 400 Andromeda Domenico Mei. Infine, ammiraglio Brusco ha premiato il vincitore Overall Clan (timoniere Iacopo Poli, equipaggio Andrea Poli, Vittorio Santerini, Giorgio Sartoni, Gianluca Dati e Alberto Santerni) al quale sono andati anche i due prestigiosi trofei.