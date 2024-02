Venturelli, serata amara con Cardillo. Dopo la sconfitta finisce in ospedale

Palapalestre gremito, incontri spettacolari, pubblico caldissimo ma assolutamente corretto. E’ mancata però la ciliegina sulla torta a rendere perfetta la serata di boxe organizzata da Massimiliano Duran. Emanuele Venturelli infatti non ce l’ha fatta a conquistare il titolo italiano di pesi massimi, rimasto nella mani del laziale Gianmarco Cardillo con unanime verdetto di 96 a 94 dei tre giudici. L’incontro è stato di rara intensità e molto incerto, come evidenziato appunto dai cartellini finali. Il detentore ha fatto valere la propria stazza fisica ed esperienza, mentre Venturelli ha risposto con la maggiore velocità e secchezza dei colpi, in un continuo alternarsi di situazioni dal primo all’ultimo secondo. Aritmeticamente il risultato è onesto. Sul filo di lana un vantaggio al fotofinish di Cardillo ci può stare. Non ci può stare invece che gli sia stato concesso di spingere alle corde e legare Venturelli, con astuta strategia, per tutte le dieci riprese usufruendo del proprio superiore peso ma soprattutto di portare numerosi colpi alla nuca. Al quarto round l’arbitro ha fermato il match e richiamato verbalmente il detentore di Cassino dicendogli che era la quarta volta che gli intimava di non colpire la nuca.

Nel prosieguo del match però niente è cambiato e nessuna sanzione è stata comminata a Cardillo. Dopo che il ring announcer Marco Marchino ha proclamato il verdetto sono iniziati i problemi. La nuca di Venturelli è apparsa devasta da preoccupanti enfiagioni, tanto che rientrato a casa sua a Bentivoglio si è sottoposto, sotto consiglio medico, ad esami presso l’ospedale del luogo e in queste ore è stato trasferito al Maggiore di Bologna per ulteriori approfondimenti per sospetto versamento cerebrale. La speranza è che non sia nulla di grave e che tutto rientri nella norma nelle prossime ore. Negli altri match, bellissima vittoria del mosca padanino Ahmed Obaid, in grandi condizioni di forma, che ha sconfitto per kot al 3° round l’ex nazionale bosniaco Biberovic, confermando di potere legittimamente puntare al tricolore della categoria. Facile successo per il mediomassimo imbattuto Alexander Ramo, il quale ha travolto in due riprese lo slavo Besirovic. Al termine della sua breve fatica, Ramo ha annunciato al microfono che il 29 maggio combatterà a Ferrara, in Piazza Municipale, per la cintura nazionale e se ne vedranno delle belle. Magnifica prestazione quindi del superleggero Momo Nasri, che, nettamente sfavorito contro l’imbattuto romano Davide “Piombo” Carpentieri dal record ricco di ko, ha chiuso invece con un pareggio sul quale ha giustificato motivo di lamentarsi. Una prestazione, la sua, maiuscola e che fa presagire un promettente futuro.

Gualtiero Becchetti