Veronesi parte nel migliore dei modi: "Secondo, di più non potevo chiedere"

Non poteva esserci esordio migliore per Pierluigi Veronesi nel campionato italiano supersport series Gt. Il pilota di San Giovanni in Persiceto ha chiuso gara-uno al Mugello al secondo posto assoluto, primo di classe, confermando l’ottimo momento e sopratutto una grande maturità al volante. Il driver bolognese ha spremuto al massimo la Porsche 992 GT3 e dopo un settimo posto nelle libere di venerdì si è subito concentrato con i tecnici del team Gdl Racing di Gianluca De Lorenzi per migliorare il set up della sua vettura.

L’analisi dei dati nei primi giri ha portato a un miglioramento visibile già nelle qualifiche che l’hanno portato a scattare dalla prima fila e poi in gara dove è riuscito a tenere dietro le più potenti Ferrari e Lamborghini (tranne una che ha vinto la gara) piazzandosi così sul secondo gradino del podio.

"Se qualche giorno fa mi avessero detto che avrei ottenuto questo risultato non ci avrei creduto. Oggettivamente abbiamo fatto il massimo, considerando che rispetto alle Lambo paghiamo sia in termini di potenza che di prestazioni, specialmente al Mugello dove c’è oltre un chilometro di rettilineo. Siamo stati bravissimi ad arrivare così in alto, oggi giravamo 3 decimi più forte della qualifica. Ho spremuto l’auto il più possibile".

Il pilota è più che soddisfatto del suo debutto, pur analizzando con la solita lucidità l’andamento della gara: "C’è da dire che montiamo gomme Hancook che sono pneumatici da durata e le Porsche sono più difficili da gestire con questa mescola dura, si fatica a farla entrare in temperatura, la macchina scivola e sembra sempre di essere sull’olio, ma siamo riusciti a rimanere a contatto con i primi e a chiudere gara-uno1 con il meglio possibile. Siamo arrivati primi tra le Porsche è indubbiamente un ottimo esordio".

Il volante passerà nella giornata di oggi a Gian Piero Cristoni che guiderà la Porsche del team Gdl in gara-due. Per Veronesi ora alcune settimane di pausa, con il secondo round stagionale in programma dal 21 al 23 giugno al Misano World Circuit. In quell’occasione il driver bolognese sarà chiamato a confermare subito quanto di buono fatto al Mugello.

