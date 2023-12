Verrà usato il fondo "Sport e Periferie». Il PalaCasali continua ad ampliarsi. Ecco oltre mille metri quadri in più

Altri passi importanti per la crescita del PalaCasali di Ancona (PalaIndoor), il principale impianto italiano di atletica al coperto. Firmato il contratto di appalto per i lavori di ampliamento della struttura con tanto di due nuove aree dedicate all’allenamento e all’attività fisica per un totale di oltre mille metri quadri di superfici in più. Con un progetto finanziato dal fondo "Sport e Periferie", il grande terrazzo sul lato nord verrà coperto con una nuova palestra e area di riscaldamento, mentre sul a sud verrà creata una sala di alta specializzazione per il salto in alto. L’intervento ha un valore complessivo di due milioni di euro. A sottoscrivere l’accordo, nella sede federale di Roma, il presidente della Federazione italiana di atletica leggera Stefano Mei affiancato dal presidente del Comitato regionale Fidal Marche, Simone Rocchetti, e i rappresentanti dell’azienda Toscano Costruzioni. Il tutto servirà per gli allenamenti e non solo. La palestra, in occasione delle gare, consentirà di poter disporre di un’area di riscaldamento più estesa e confortevole dell’attuale, visto il considerevole numero di partecipanti, e potrà essere utilizzata per una più ampia e varia attività sportiva aperta alla cittadinanza.

Riguardo i tricolori sarà un 2024 come sempre tricolore e pieno di appuntamenti per le Marche dell’atletica. Sei gli eventi tra indoor e outdoor. Il PalaCasali la farà come sempre da padrone con quattro Campionati italiani indoor: il clou, gli Assoluti, saranno in programma il 17 e 18 febbraio preceduti dai tricolori juniores (under 20) e promesse (under 23) il 3 e 4 febbraio da quelli allievi (under 18), il 10 e 11 febbraio e poi i master indoor e invernali di lanci dal 22 al 25 febbraio. A Grottammare, il 20 ottobre, si disputeranno i Campionati italiani allievi sui 10 km di marcia, mentre il 3 novembre a Civitanova quelli di mezza maratona assoluto, promesse e juniores.