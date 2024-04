Versilia C5: Trionfi e sconfitte, solide basi per il futuro

Si è chiusa la trionfale stagione del Versilia C5. Dopo il trionfo della prima squadra in C1, sono andati a un passo dal titolo i ragazzi dell’under 19 battuti solo, nella finale regionale, dal Città di Massa. Polloni e Neri non bastano nel 2-3 finale. Insomma tanti applausi comunque, come quelli riservati alla Under 15 e ai piccoli dei Pulcini. Under 15 sconfitta 4-1, stavolta nella semifinale, dal Futsal Prato (a segno Barsotti), mentre i Pulcini sono stati beffati 6-5, a Firenze, dal Midland (poker di Turi e singolo di Corfini). Insomma il progetto Versilia C5 ha solide basi per il futuro.