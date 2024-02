Verso i campionati nazionali. Trofeo di apnea. Sfida in piscina tra 50 atleti

Un trofeo di apnea che sarà valido per le qualificazioni ai campionati italiani. E che vedrà sfidarsi in provincia oltre cinquanta atleti provenienti da tutta Italia, accomunati dalla volontà di salire sul modo e qualificarsi alla fase successiva. Sono i primi numeri della settima edizione del "Trofeo Apnea Sub Prato", organizzato come di consueto dall’omonima associazione sportivo. Una kermesse che si svolgerà eccezionalmente non presso la piscina Galilei (come avveniva di norma in passato) ma nell’impianto di Comeana. La manifestazione prenderà il via dopodomani, nel dettaglio.

In vasca scenderanno cinquantuno agonisti in rappresentanza di dodici associazioni provenienti da tutta la Toscana, oltre che da altre regioni italiane (Lombardia e Puglia in primis). E l’obiettivo per gli sportivi del Sub Prato sarà duplice: ben figurare in veste di organizzatori e staccare il pass per il campionato italiano Fipsas.