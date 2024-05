Verso le finali regionali di calcio a 5 Csi. Promosse Airone e Ripe San Ginesio

Dinanzi a un folto e caloroso pubblico, si sono svolte le finali provinciali del campionato provinciale di calcio a 5 Open maschile del Centro sportivo italiano (Csi) Macerata. A strappare il pass per le fasi regionali, sono state le squadre Airone Calcio a 5 di Corridonia (foto) e la Polisportiva Ripe San Ginesio. Le finali e le semifinali si sono tenute al Gattari di Tolentino dove l’Airone ha battuto Ripe San Ginesio 3-5, aggiudicandosi il primo posto nella classifica tecnica. Tuttavia, la Polisportiva è risultata prima nella classifica fair play, dunque entrambe le compagini accederanno alle fasi regionali, che si terranno nei prossimi giorni, con le date ancora da definire poiché si è in attesa di ciò che accadrà sui campi degli altri Comitati. Nella gara per la terza e quarta posizione, la Futsal 00 di Corridonia ha sconfitto 4-5 la Boca Civitanova alta. Nel frattempo stanno volgendo al termine i campionati di calcio a 8, la pallavolo open misto, la pallavolo femminile e i campionati di calcio a 5 giovanili del Csi provinciale.