Vetrina internazionale con il grande hockey

Ferrara torna ad ospitare l’hockey indoor - non accadeva dagli anni ‘60 del secolo scorso - e per la prima volta un torneo di rilievo europeo. Si terrà infatti dal 16 al 18 febbraio al palasport l’EuroHockey Indoor Club Challenge, che vedrà otto squadre disputarsi l’accesso alla prima fascia e la partecipazione di un’eccellenza del territorio in rappresentanza dell’Italia, l’Hockey Club Bondeno. Il club, fondato nel 1963, conta circa un centinaio di atleti di tutte le età, ha conquistato numerosi titoli nazionali nel corso degli anni, dimostrando dedizione, passione e impegno nel promuovere lo sport dell’hockey indoor. Quanto alla manifestazione internazionale, organizzata dall’Asd Hockey Club Bondeno, accoglierà squadre provenienti da diverse nazioni europee. A competere saranno l’HC Bondeno (Italia), Építok Hockey Club (Ungheria), KPH Raca (Slovacchia), Cardiff & Met HC (Galles), FHC Slavia 1921 (Bulgaria), HK Triglav Predanovci (Slovenia), Vilnius HC Žuvedra (Lituania) e Hockey Team 85 (Finlandia).

"Per Ferrara l’evento rappresenta un’occasione per presentare questa disciplina sportiva e valorizzare la città con un evento internazionale – ha dichiarato il sindaco Alan Fabbri –. L’EuroHockey Indoor Club Challenge è un’iniziativa di assoluto rilievo, che darà visibilità a tutta la provincia di Ferrara e che vedrà coinvolte otto squadre provenienti da tutta Europa, tra cui l’Hockey Club Bondeno, realtà del territorio che vanta una tradizione importante e che ha ottenuto grandi successi a livello sia italiano che internazionale. Ora questo club, che ringrazio, omaggia Ferrara con questa bella iniziativa. L’evento sarà non solo una festa per gli amanti di questo sport, ma contribuirà all’indotto economico e turistico nel nostro territorio". Bondeno giocherà le proprie partite venerdì 16 alle 13.15 contro il Vilnius HC Žuvedra e alle 18.45 contro FHC Slavia 1921, e sabato 17 alle 12.45 contro il KPH Raca, domenica le finali.

Jacopo Cavallini