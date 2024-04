Viareggio balla sul tetto del mondo. Il trionfo della Welldance & Blound

Orgoglio viareggino sul tetto del mondo nella danza. La scuola Ssd Arl Welldance & Blound ha infatti rappresentato magnificamente la città di Viareggio al ’Dance Award 2024’ che si è tenuto la scorsa settimana a Barcellona. Il Dance Award è il campionato mondiale della discipline (con tutti i vari tipi di danza), giunto alla sua 37ª edizione.

La squadra salmastrosa ha portato più in alto che poteva la bandiera italiana e del Csi salendo sul podio in due categorie: primo posto nella Fusion Dance e terzo posto nell’Hip Hop Dance. Alla rassegna mondiale gareggiavano l’uno contro l’altro ben 20 Paesi diversi, provenienti dai continenti. Insomma un meraviglioso palcoscenico della danza, con ballerini e ballerine pieni di vita e voglia di esprimersi. Questi i “nostri“ eroi che hanno vinto in Catalogna: Denise Luchini, Melissa Barsotti, Gaia Guglielmi, Giorgia Guglielmi, Riccardo Caniparoli, Giulia Vinci, Sofia Russo, Sofia Dini, Rebecca Francesconi, Lorenzo Petrescu, Linda Filippeddu, Giada Carfora, Micol Bergamini, Noemi Pizza, Jennifer Mazzagreco, Giorgia Angeli ed Ilaria Corvino. "Ringraziamo di cuore tutti coloro che ci hanno sostenuto e supportato – dicono dalla scuola viareggina, che ha sede in via dei Peecchi al Varignano – a partire dal Csi nazionale col presidente Vittorio Bosio, il Csi Regione Toscana col presidente Carlo Faraci, il Csi Comitato provinciale di Lucca con la presidentessa Ilaria Orlandini che ha vissuto con i ragazzi questa bellissima cinque giorni spagnola, la nostra tutto fare Isabella Nicolini che ha tenuto il morale alto, i nostri cari genitori ed il nostro sponsor ’Versilia Ponteggi’. Tutti hanno permesso di realizzare questo sogno. Ed uno speciale grazie va poi alla nostra coreografa e maestra Annarosa Petri che ha saputo preparare e sostenere al meglio in questo percorso i nostri ragazzi. Abbiamo davvero una gran rappresentanza di talenti nel nostro territorio".