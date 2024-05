Viareggio stappa la SerieA. Subito 40 gare in 10 giorni

Viareggio apre la stagione 2024 del beach soccer: al seach stadium “Matteo Valenti” ci saranno ben 40 partite in 10 giorni da oggi fino a domenica 9 giugno. Ormai il beach soccer italiano è di casa a Viareggio. Sulla sabbia del Flora Beach Village andrà in scena una vera e propria maratona di questa disciplina. Si parte oggi con le gare della prima tappa della Poule Scudetto di Serie A. Oltre al prologo del massimo campionato, il calendario prevede poi anche il girone eliminatorio del torneo Under 20 e la Supercoppa Italiana di entrambe le categorie: domenica alle 18 (diretta su Dazn) la prima squadra della Farmaè Viareggio contenderà il trofeo alla Domusbet Catania, mentre il 9 giugno i giovani bianconeri se la vedranno con il Cagliari.

Quello tra Viareggio e Dipartimento Beach Soccer della Lnd è un legame radicato nel tempo: dal 2006 ogni anno (salvo rare eccezioni) il beach stadium “Matteo Valenti” ospita appuntamenti del circuito Lnd. Nel 2023 è stato per la prima volta teatro della Final Eight scudetto, oltre che delle fasi finali di tutti i campionati nazionali assoluti e U20. Nella stagione 2024 alle porte (oggi alle 18.30 l’esordio della VBS col Città di Milano e domani alla stessa ora la sfida col Friuli Venezia Giulia), il team bianconero guidato da Francesco Corosiniti sarà chiamato a difendere il tricolore conquistato un anno fa proprio sulla sabbia di casa. La Poule Scudetto del campionato si svilupperà su tre tappe: dopo quella di Viareggio ne seguiranno due a luglio a Cirò Marina (dall’11 al 14) e a Lignano Sabbiadoro (dal 19 al 21). Le migliori 7 classificate sulle 10 squadre partecipanti accederanno alla Final Eight di San Benedetto del Tronto (2-4 agosto). Oltre alla Serie A e alla Supercoppa Italiana (già vinta nel 2018), a giugno la VBS sarà impegnata pure in Euro Winners Cup (a Nazaré, in Portogallo, dal 9 al 16) ed in Coppa Italia (a Messina, dal 27 al 30). L’organico è stato potenziato col ritorno dopo 5 anni di Gabriele Gori (361 reti con la VBS) e la promozione in prima squadra di Lorenzo Rombi (miglior giocatore Under 20 nel 2023). Confermati tutti gli altri: i portieri Andrea Carpita (numero 1 e capitano), Gianni Santini (12) e Matteo Manfredi (22) e i giocatori di movimento Luca Bertacca (4), Gianmarco Genovali (7), Ozu Moreira (8), Giacomo Petracci (9), Zè Lucas (10), Alessandro Remedi (11 e vice-capitano), Matteo Ghilarducci (13), Léo Martins (17) e Tommaso Fazzini (20)... mentre Gori ha preso il numero 19 e Rombi il 2.

L’Under 20 (tre scudetti e una Coppa Italia di categoria messi in bacheca dal 2021) è affidata alla coppia Marco Pacini-Lelio Biancalana. Dal 5 all’8 giugno avrà 4 gare del girone eliminatorio del campionato (tutte con inizio alle 18.30) con l’intento di piazzarsi tra le prime due per accedere alla Final Four di Genova (9-10 agosto), mentre domenica 9 alle 18 sarà opposta al Cagliari nel match che mette in palio la Supercoppa di categoria. Dal 5 al 7 luglio a Paestum (Salerno) spazio poi alla Coppa Italia.