Vigor a testa alta, salvarsi è ancora possibile. In C2 prosegue il sogno ’double’ dell’Atletico

Non basta una grandissima prestazione alla Vigor Fucecchio per compiere l’impresa in casa della capolista Futsal Pontedera, che ha anche festeggiato la matematica promozione in A2. Nella terzultima giornata del girone C di Serie B nazionale i fucecchiesi vanno all’intervallo sotto di una rete e nella ripresa vedono i padroni di casa allungare sul 3-0, ma grazie alle reti di Nicolò Rovella e Aldo Qevani arrivano a potersi giocare nel finale la chance di raggiungere il pareggio, che purtroppo però per i ragazzi di coach Poli non si concretizza. Nonostante la sconfitta, però, visto il concomitante ko dell’Arpi Nova, distante in classifica sempre solo 3 punti, i neroverdi possono ancora sperare di agganciare la posizione utile per giocarsi poi la salvezza ai play-out. Adesso c’è la pausa per il Torneo delle Regioni in Liguria e per la successiva Pasqua, quindi la Vigor ha a disposizione altre due settimane per cercare di recuperare i tanti infortunati e preparare al meglio il rush finale. Questa la formazione schierata a Pontedera: Frizzi, Campinotti, Settesoldi, Petri, Catania, Pellegrini, Mani, Carmignani, Qevani, Lorenzelli, Rovella, Grancioli.

Scendendo in C2 regionale, invece, l’Atletico Fucecchio consolida il primato nel girone B. I biancorossi hanno regolato 7-3 il Chiesanuova, formazione penultima in classifica, portando a più 3 il vantaggio sulla prima inseguitrice Timec Prato, fermato sull’1-1 a Firenze nello scontro diretto con il Centro Storico Lebowski, terza forza del raggruppamento. Tornando ai ’colchoneros’ le reti contro il Chiesanuova sono state firmate da Frediani, autore di una tripletta, Lorenzo Magini (doppietta), Zito e D’Alcamo. La squadra di Perretta, tra l’altro, è ancora in corsa per un prestigiosissimo double. L’Atletico Fucecchio si è infatti qualificato anche per le final four di Coppa Toscana liquidando con un eloquente 7-1 La Sorba Casciano. Curiosamente con le stesse identiche marcature del precedente match di campionato.

Nello stesso girone niente da fare per il Limite e Capraia sul campo del No Sense Prato, quarto in classifica. I giallorossi si arrendono per 11-3: a segno Petrella con una doppietta e Cardellini. La squadra di Gargelli viene così agganciata all’ottavo posto da La Querce, che stasera alle 21.30 al Becheroni di Prato ospiterà proprio l’Atletico Fucecchio (all’andata i ’colchoneros’ ebbero la meglio per 7-1). Alla stessa ora al Cecchi di Limite sull’Arno, invece, il Limite e Capraia ospiterà l’Olimpia Pistoiese, che insegue in classifica i giallorossi, vincitori 2-1 all’andata, ad una sola lunghezza di distanza.

Simone Cioni