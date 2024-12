Vikings Rubiera sfida Raimond Sassari: Hamidovic e Gonzalez protagonisti

Prima giornata di ritorno per i Vikings Rubiera (0), fanalino di coda del campionato di Serie A Gold maschile. Alle 16, al PalaBursi, arriva la Raimond Sassari (21), che occupa il terzo gradino del podio a -1 dalle battistrada Conversano e Cassano Magnago: un ostacolo improbo per i rossoblù, ancora fermi al palo e distanti 4 lunghezze dalla zona playout, anche se i progressi delle ultime settimane fanno sognare un risultato a sorpresa.

Tra i sardi occhio in particolare al terzino bosniaco Hamidovic, 94 centri in stagione; nel frattempo il portiere rubierese Gonzalez è stato convocato dal Cile per i prossimi mondiali, in programma nel mese di gennaio in Croazia, Danimarca e Norvegia, cui prenderà parte anche l’Italia.

In Serie A1 femminile va a caccia di continuità la Casalgrande Padana (10), che alle 18,30 riceve Teramo (4) nell’ultima gara interna dell’anno solare: messa in cassaforte la partecipazione alle finali di Coppa Italia con la vittoria contro Mezzocorona, le ceramiche vanno a caccia del quarto successo di fila per avvicinare la zona playoff, distante al momento 2 lunghezze, confidando nell’ottimo momento di Iyamu, seconda miglior marcatrice del massimo campionato con 62 reti all’attivo. Out, nelle biancorosse, solo la lungodegente Rossi.

In Serie A Bronze maschile, invece, turno di riposo per la Modula Casalgrande (4), che tornerà in campo sabato prossimo facendo visita all’Altamura.