"Villaggio Tennistavolo Lucca: Bilancio Positivo dell'Anno 2023"

Si conclude con un bilancio nel complesso positivo l’anno 2023 per la società del Villaggio Tennistavolo Lucca che, nell’ultima giornata dei campionati a squadre, registra quattro sconfitte e nove vittorie.

Due punti importanti sono stati conquistati da entrambe le serie "B" nazionali che si proiettano, così, nelle prime posizioni delle rispettive classifiche, pronte per continuare la corsa verso l’ambìto obiettivo promozione. La serie "B1" girone C (foto), con Zuanigh (2), Di Fiore (2) e Mankowski (1) supera con un netto 5-0 il Montemarciano; in serie "B2" girone "E" Costantinescu (2), Bemi (2) e Cerquiglini (1) superano, invece, l’Aics Sestese 5-1.

Passando alle regionali, in serie "C2" sorti alterne per le squadre del girone "A" e del girone "B". Nel girone "A" Lucca cede 1-5 contro il Costa degli Etruschi; nel girone "B" supera, invece, 5-1 l’Aics Sestese. Le altre vittorie sono state messe a segno dalla serie "D1/B" (5-2 contro la Polisportiva Dilettanti Pulcini "A"); dalla serie "D3/A" (5-0 ai danni del DLF Viareggio); e dalla "D3/C" (5-0 ai danni del San Miniato). Due sconfitte su due gare disputate, invece, nella serie "D2", con la squadra del girone "A" che cede 5-2 contro l’ Acsi Pisa "A" e la squadra del girone "B" che, con L’Acsi Pisa "B" perde sempre 5-2.

Infine, anche le ragazze della serie "B" e della serie "C" sono scese in campo nei rispettivi campionati. In serie "B" Corini, Ferri e Bortoli conquistano un totale di tre punti, grazie ad un pareggio contro il Genova e ad una vittoria ai danni del Ciatt Prato. In serie "C", invece, Mori, Enascut e Caroli concludono l’anno con una vittoria (4-1 contro Reggello) e una sconfitta (1-4 contro Cascina).

Appuntamento, ora, per tutti, al 20 gennaio per la ripresa dei campionati.