Viola, i tuffi nei sogni. Bach, il liceo e i trampolini

Per rilassarsi dopo una gara importante o un allenamento impegnativo si mette al pianoforte e suona Bach. È la passione di Viola Bellato (al centro nella foto), 14 anni, monzese, campionessa europea di tuffi che ha chiuso il suo 2023 con tre medaglie al Trofeo di Natale tenutosi alla piscina “Bruno Bianchi“ a Trieste. Una sorta di campionato italiano giovanile bis visto che ci vanno tutte le più forti con cui Viola già gareggia da qualche anno. Alla piattaforma ha sbaragliato la concorrenza con i suoi 277.10 punti, 12 in più della padrona di casa Marianna Cannone e della bolzanina Agata Dorcier. Al trampolino da un metro l’ha spuntata Cannone, seconda Viola come nel trampolino da tre metri dove ha vinto Sofia Conte. Abita a San Fruttuoso con la famiglia che l’accompagna tutti i giorni a Bergamo dove si allena agli ordini dell’olimpionico Roman Volodkov. Suona, si tuffa e studia con profitto alla prima liceo scientifico al Frisi.

Anche per una campionessa 14enne è tempo di bilanci. C’è l’Europeo in bacheca davanti a una tedesca, soddisfatta?

"Molto perché ottenere quel titolo in Croazia al primo anno di categoria (Ragazze, ndr) è un bellissimo traguardo. Ma anche le medaglie di Trieste dell’altra settimana hanno significato molto per me e cioè essere arrivata ancora in forma a fine anno".

Si punta oramai al 2024. Quali sono i tuoi obiettivi? Nel breve periodo cosa c’è nell’agenda di Viola Bellato?

"Innanzitutto mi piacerebbe di nuovo disputare gli Europei e ripetermi. E magari partecipare anche ai Mondiali. Ci stiamo preparando con quegli obiettivi. La prima gara sarà comunque a fine febbraio a Bolzano, ma già tra pochi giorni partirò alla volta di Roma per un collegiale con la Nazionale".

Nel tuo curriculum ci sono tante vittorie nei tuffi, hai praticato altri sport?

"Ho iniziato a 8 anni, ho sempre gareggiato con la Bergamo Tuffi anche se il mio primo amore sportivo è stata la Ginnastica artistica. Ero tesserata per la Gal Lissone, poi ho cambiato disciplina".

Sempre sport impegnativi e che richiedono lunghi allenamenti. Come combinare scuola e tuffi?

"Non è semplice, richiede grande impegno e grande concentrazione. Il tragitto da Monza a Bergamo e ritorno porta via parecchio tempo, spesso si torna a casa anche tardi la sera, magari stanche. Ma sono sacrifici che faccio volentieri".

Eccelli sia dalla piattaforma sia dal trampolino, quale preferisci fare?

"Per ora mi concentro su tutte e tre le altezze. Col tempo sceglierò eventualmente su quale specializzarmi".

Ogni praticante di sport ad alti livelli ha un grande sogno nel cassetto. Qual è quello di Viola?

"Sicuramente fare le Olimpiadi".

A Los Angeles 2028 Viola Bellato avrà 19 anni. Sognare non costa nulla…