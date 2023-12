Virtus Imola, c’è Jesi. Zappi a caccia del bis: "Siamo solo all’inizio»

Dopo 40 anni un nuovo Zappi sulla panchina della Virtus Imola. Domenica sera a Bisceglie Mauro Zappi ha fatto il suo esordio da capo allenatore dei gialloneri, ed è inevitabile non pensare allo scomparso Gianni: "Mio padre è stato con me nel pre partita – commenta Mauro –, i pensieri sono stati tanti; ed è essere sulla stessa panchina dove lui esordì tanto tempo fa, mi ha emozionato parecchio. Ci siamo detti alcune cose, fra me è lui c’è sempre stato un grande rapporto. Mi piace saperlo con noi sull’ultima stoppata di Magagnoli e a gioire dopo la vittoria di Bisceglie. Ringrazio Carlo Marchi, Andrea Zotti, Simone Corazza, Gabriele Torreggiani e Giorgio Devetag che mi sono stati vicino insieme a tutti quelli che mi hanno inviato messaggi in questi giorni". Esordio con vittoria: "Un’affermazione che è nata martedì sera dopo che la società e il presidente Fiumi mi hanno dato fiducia. Dopo le parole del presidente ci siamo presi cinque minuti per noi, stringendo un patto che ci porteremo dietro fino al 21 aprile, ultima giornata di regular season. La vittoria di Bisceglie è nata quando siamo entrati in campo per il primo allenamento. Ringrazio la squadra, la situazione creatasi non era delle migliori, non facile assimilare nuove richieste in quattro giorni. Ognuno di loro ha fatto la propria parte: questo ci ha permesso di portare a casa un risultato positivo, siamo all’inizio di un nuovo percorso".

Alle 20,30 di oggi i gialloneri saranno in campo per affrontare Jesi: "Ci aspetta un bel tour de force – chiude Zappi – importante anche dal punto di visto emotivo. Dobbiamo sistemare quanto è stato sbagliato a Bisceglie. Il pubblico del PalaRuggi darà una mano alla squadra; Jesi è una squadra molto forte ed importante come si è visto nell’ultimo turno. Ci sarà poco tempo per prepararla, portandoci dietro le emozioni di Bisceglie e facendo ognuno la propria parte, proveremo a giocare una grande partita e aggiungere punti alla nostra attuale classifica".